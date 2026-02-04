information fournie par Boursorama avec AFP • 04/02/2026 à 15:43

Etats-Unis: fort ralentissement des créations d'emplois dans le secteur privé en janvier

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le secteur privé a créé dans l'ensemble beaucoup moins d'emplois qu'attendu en janvier aux Etats-Unis, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi montrant que l'industrie continue d'en perdre mois après mois.

D'après ce baromètre, 22.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées le mois dernier.

Les analystes s'attendaient à en voir nettement plus, autour de 45.000, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il y avait eu 37.000 créations d'emplois en décembre (chiffre révisé à la baisse).

En 2025, rappelle la directrice de l'enquête, Nela Richardson, les entreprises privées ont créé 398.000 emplois "contre 771.000 en 2024".

Elle évoque plus largement dans le communiqué un "ralentissement connu et spectaculaire des créations d'emplois ces trois dernières années" aux Etats-Unis.

Le secteur industriel, dont le redressement est une des priorités du gouvernement de Donald Trump, a perdu des emplois "chaque mois depuis mars 2024", est-il souligné.

La progression des salaires ne flanche pas en revanche. Elle était de 4,5% sur un an en janvier pour les personnes en poste.

Les données ADP permettent de prendre le pouls du marché du travail américain mais sont prises avec des pincettes par nombre d'analystes, du fait de leur spectre réduit.

Elles précèdent généralement de deux jours le rapport officiel sur l'emploi américain. Le service statistiques du ministère du Travail (BLS) a toutefois prévenu qu'il devait reporter la publication programmée vendredi, en raison d'une paralysie budgétaire partielle ("shutdown").

Celle-ci a été levée mardi mais le BLS n'a pas encore communiqué de nouvelle date.