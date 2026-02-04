Le Washington Post commence à licencier, amputant son service des sports et réduisant sa couverture étrangère, selon une source

La Guilde du WaPo critique les décisions d'investissement de Bezos

Bezos avait promis en 2013 de préserver la tradition journalistique

Le rédacteur en chef Murray annonce des licenciements lors d'une conférence téléphonique à l'échelle de l'entreprise

Le Washington Post a informé son personnel mercredi qu'il entamait un vaste programme de licenciements qui aurait pour effet d'amputer son service des sports et de réduire son empreinte internationale, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Le rédacteur en chef Matt Murray a annoncé les suppressions d'emplois lors d'un appel téléphonique avec les employés, a déclaré la source, qui a demandé l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

"Nous allons fermer le département des sports sous sa forme actuelle", a déclaré M. Murray lors d'une conférence téléphonique qui a débuté à 8h30 (heure de l'Est). La transcription de l'appel a été communiquée à Reuters par la source.

"Tous les départements sont concernés. La politique et le gouvernement resteront notre plus grand desk et resteront au cœur de notre engagement et de la croissance de nos abonnés."

Le Post n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ce licenciement intervient quelques jours après que le journal, vieux de plus de 145 ans, a réduit sa couverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026 en raison de pertes financières croissantes.

Les organes de presse s'efforcent de maintenir un modèle économique durable depuis qu'Internet a bouleversé l'économie du journalisme, en déplaçant la confiance vers les créateurs et en provoquant une chute des tarifs publicitaires numériques.

Pour relever ces défis, le Washington Post a procédé à des changements dans plusieurs fonctions de l'entreprise et a annoncé des suppressions d'emplois l'année dernière, en précisant que ces réductions n'auraient pas d'incidence sur sa salle de rédaction.

Le journal, qui appartient au fondateur d'Amazon.com

AMZN.O Jeff Bezos, avait proposé des indemnités de départ volontaire aux employés de toutes les fonctions en 2023, alors que les pertes s'élevaient à 100 millions de dollars .

"Si Jeff Bezos n'est plus disposé à investir dans la mission qui a défini ce journal depuis des générations et à servir les millions de personnes qui dépendent du journalisme du Post, alors le Post mérite un gestionnaire qui le fera", a déclaré la Guilde du WaPo sur X.

Dans une lettre adressée à Bezos la semaine dernière, le personnel du Post à la Maison Blanche a déclaré que ses reportages les plus percutants dépendaient fortement de la collaboration avec les équipes menacées de suppressions d'emplois et qu'une salle de rédaction diversifiée était essentielle lorsque le journal était confronté à des défis financiers.

Bezos a déclaré en 2013, lorsqu'il a acheté le journal, qu'il préserverait sa tradition journalistique et qu'il ne dirigerait pas ses opérations quotidiennes. Mais il y aura "bien sûr des changements" dans les années à venir, avait-il dit.

Ces dernières années, The Post s'est heurté à certains de ses journalistes, qui ont ouvertement critiqué Bezos après que le journal a décidé de ne pas soutenir un candidat à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024, ce qui a conduit plus de 200 000 personnes à annuler leurs abonnements numériques.

Le journal, qui a nommé William Lewis au poste de directeur général au début de l'année 2024, a également réorganisé sa section d'opinion l'année dernière, en mettant l'accent sur "les libertés individuelles et les marchés libres".

Bezos a été l'un des nombreux dirigeants du secteur technologique à avoir fait des ouvertures au président américain Donald Trump l'année dernière. Il était assis en bonne place lors de l'investiture de Trump, ce qui souligne l'évolution de ses liens.

Trump, qui a souvent critiqué Bezos au cours de son premier mandat - en raison de ce que le président républicain considérait comme une couverture injuste de la part du Post - a fait l'éloge du milliardaire de la technologie en mars de l'année dernière, en déclarant que Bezos faisait "un vrai travail" avec la publication.