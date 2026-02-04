USA: Texas instruments rachète Silicon Labs pour 7,5 mds USD

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Le fabricant américain de semi-conducteurs Texas Instruments va racheter son compatriote Silicon Labs pour 7,5 milliards de dollars afin de créer un mastodonte dans la connectivité sans fil embarquée, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

Texas Instruments va verser 231 dollars pour chaque action de Silicon Labs dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, ce qui valorise l'entreprise environ 7,5 milliards de dollars.

Aux alentours de 14H15 GMT, le titre de Silicon Labs gagnait 49,8% à 204,7 dollars, se rapprochant du prix proposé.

Avec cette opération, Texas Instruments veut combiner "le solide portefeuille et l’expertise de Silicon Labs" avec les solutions de Texas Instruments "en analogique et traitement embarqué, ainsi que ses technologies et capacités de fabrication internes", selon un communiqué commun.

Silicon Labs propose des solutions connectées dans le champ de la santé, de la domotique ou encore de l'industrie. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 584 millions de dollars en 2024, et accusé une perte nette de 191 millions de dollars.

De son côté, Texas Instruments produit des semi-conducteurs analogiques et embarqués pour créer des applications dans divers secteurs, tels que l'industrie, l'automobile ou les équipements de communication. L'entreprise a réalisé 17,7 milliards de dollars chiffre d'affaires en 2025, pour un bénéfice net de 5 milliards de dollars.

Avec cette acquisition, qui devrait être finalisée au premier semestre 2027, l'entreprise "est en position de devenir un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité sans fil embarquée, un domaine en forte croissance où de plus en plus d'appareils sont connectés chaque jour", fait valoir le communiqué.

L'acquisition doit permettre de relocaliser la production des produits de Silicon Labs au sein des usines de Texas Instruments.

L'opération, qui doit générer 450 millions de dollars d'économies trois ans après sa finalisation, élargit le portefeuille de Texas Instruments avec l'ajout d'environ 1.200 produits qui prennent en charge plusieurs normes et protocoles de connectivité sans fil.