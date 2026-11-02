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USA : le PMI manufacturier sous les attentes
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 16:06

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Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier (S&P Global) est ressorti à 54,9 en octobre, contre un consensus de 56 après 56 en septembre.

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