USA : le PMI manufacturier sous les attentes

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier (S&P Global) est ressorti à 54,9 en octobre, contre un consensus de 56 après 56 en septembre.
A lire aussi
-
Un des fils de Leonardo Del Vecchio, fondateur du géant italien des lunettes Luxottica, a proposé lundi aux sept autres héritiers de racheter leurs parts dans la holding familiale, Delfin, valorisée plus de 40 milliards d'euros. Leonardo Maria Del Vecchio, 31 ans, ... Lire la suite
-
La start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars, en hausse de 46% par rapport aux trois mois précédents, selon un document publié lundi par l'Autorité américaine de régulation ... Lire la suite
-
Les positions restent très éloignées mais, selon l'Iran, les consultations sont "intenses", pour éviter une reprise des hostilités avec les États-Unis, un climat qui a fait chuter les cours du pétrole lundi. Téhéran s'est dit prêt à rouvrir le stratégique détroit ... Lire la suite
-
Donald Trump va tenter lundi de convaincre les Américains de faire à nouveau confiance aux républicains lors d'un ultime discours à Washington, à la veille d'élections de mi-mandat périlleuses pour son camp et cruciales pour ses deux dernières années à la Maison ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|13,49
|-38,46%
|11,675
|-26,15%
|8 047,15
|+0,98%
|105,43
|-8,84%
|0,613
|-4,22%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer