USA : le PMI de Chicago largement supérieur aux prévisions en mai

L'indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, a fait mieux que prévu au mois de mai. Il est ressorti à 62,7 contre 50,6 attendu après 49,2 en avril. Il est au plus haut depuis mars 2022.
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