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USA : le nombre de nouveaux inscrits au chômage globalement conforme aux attentes
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 14:36

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Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 199 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 5 octobre, un chiffre en hausse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 197 000 à 198 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie à 198 500 en hausse anecdotique de 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 710 000 lors de la semaine au 28 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 4 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

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