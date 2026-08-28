USA-Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en août-Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé moins que prévu en août, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance ressort à 51,7 après 51,0 en première estimation et 55,2 en juillet, tandis que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 51,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 51,9, contre 54,8 en juillet et une première estimation à 51,8.

Celle des perspectives a reculé ce mois-ci, à 51,5 contre 55,4 un mois plus tôt et une première estimation à 50,6.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,0%, après 4,2% en juillet et une lecture préliminaire à 4,3%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)