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USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en mai - Michigan
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 16:08

Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en juin, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 48,9 après 44,8 en mai, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 46,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a ressort à 48,4 ce mois-ci après 45,8 le mois précédent et une prévision de 46,2.

Celle des perspectives a également avancé, à 49,3 contre 44,1.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,6%, après 4,8% en mai.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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