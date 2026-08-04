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USA : le déficit commercial se réduit comme prévu en juin
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 14:40
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Dévoilée par le Département du commerce, la balance commerciale des États-Unis a fait ressortir un déficit de 73,3 MdsUSD pour le mois de juin 2026, à peu près conforme au consensus, qui était de 73 MdsUSD, et en baisse par rapport aux 77,6 MdsUSD du mois précédent.

Cette réduction de 5,6% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une contraction de 1,8% des importations de biens et de services, à 388 MdsUSD, plus marquée que la diminution de 0,9% des exportations de biens et de services, à 314,7 MdsUSD.

Par composante, la réduction du déficit global est surtout attribuable à un recul du déficit des biens de 3,9 MdsUSD, à 102,1 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est accru de 0,5 MdUSD pour s'établir à 28,8 MdsUSD.

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