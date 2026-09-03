USA : le déficit commercial se creuse un peu moins que prévu en juillet

Dévoilée par le département du Commerce, la balance commerciale des Etats-Unis a fait ressortir un déficit de 88,6 MdsUSD pour le mois de juillet 2026, un peu en dessous du consensus, qui était de 90 MdsUSD, mais tout de même en forte hausse par rapport aux 71,2 MdsUSD du mois précédent.

Ce creusement de 24,4% du déficit d'un mois sur l'autre résulte à la fois d'une hausse de 2,8% des importations de biens et de services, à 399,3 MdsUSD, et d'une diminution de 2,1% des exportations de biens et de services, à 310,7 MdsUSD.

Par composante, le creusement du déficit global est surtout attribuable à une augmentation du déficit des biens de 17,6 MdsUSD, à 119,6 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est accru timidement de 0,2 MdUSD pour s'établir à 31 MdsUSD.