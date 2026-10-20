USA-Le Boeing 737 MAX 10 reçoit une certification de la FAA attendue de longue date

(Actualisé avec annonce de la FAA)

L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a déclaré mardi avoir donné son approbation définitive au 737 MAX 10 de Boeing BA.N , au terme d'un processus jalonné de retards, une mesure qui ouvre la voie aux premières livraisons du plus imposant modèle de la gamme 737 de l'avionneur.

Cette annonce intervient alors que le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devait effectuer dans la journée une visite de l'usine Boeing à Everett, dans l'Etat de Washington, où l'avionneur a ouvert en juillet dernier une nouvelle ligne de production destinée à accroître la fabrication des 737 MAX.

Près de 1.500 appareils 737 MAX 10 ont déjà été commandés par diverses compagnies aériennes. Ce modèle représente environ 30% des retards du carnet de commandes de Boeing pour l'ensemble des 737. Un nombre restreints de MAX 10 sont prêts à être livrés.

Le processus de certification des avions de Boeing a été renforcé à la suite de deux accidents meurtriers impliquant des MAX 8 en 2018 et 2019, en plus de doutes sur la qualité de certains systèmes de production.

La FAA a approuvé en août dernier le 737 MAX 7 au terme d'une procédure ayant duré plus de huit ans.

Boeing avait initialement prévu de commencer à livrer le MAX 10 en 2020.

(David Shepardson; version française Jean Terzian)