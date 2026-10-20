Congrès du RN à Orléans : inquiétudes autour de la sécurité, la ville en cellule de crise

Marine Le Pen le 12 octobre 2026 à Moissac ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Avant son congrès prévu ce week-end à Orléans, le Rassemblement national a interpellé mardi l'État sur la sécurité de l'événement, face aux contre-manifestations annoncées, une préoccupation partagée par la ville, qui a ouvert une cellule de crise par crainte de violences similaires à celles du 17 octobre.

L'événement, qui doit officiellement lancer la campagne présidentielle du Rassemblement national, doit accueillir 5.000 militants le samedi et le double le dimanche, selon un responsable local du parti. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a ainsi déclaré sur France 2 attendre que les autorités "sécurisent" l'événement.

En parallèle, une cinquantaine d'organisations ont lancé un appel à la contre-mobilisation et 10.000 à 15.000 personnes sont attendues, selon plusieurs sources policières contactées par l'AFP.

"Il y a visiblement des +antifas+ qui menacent de venir dans Orléans", a assuré Sébastien Chenu, assurant que le RN ne "souhaite pas annuler" son congrès.

Dès samedi, une grosse manifestation est prévue à 10H30 au départ du parvis de la cathédrale et devrait rassembler plusieurs milliers de participants contre "le racisme, le fascisme et l'impérialisme".

"Village antifasciste"

Un "village antifasciste", comprenant des stands associatifs et des ateliers, doit également être organisé de 13H00 à 22H00.

Plusieurs personnalités y sont attendues, dont le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, et la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.

"Nous refusons la haine, le racisme, les divisions et le repli identitaire", a affirmé la Ligue des droits de l'Homme (LDH), invitant "toutes celles et ceux qui veulent croire en la solidarité, la justice sociale et la démocratie" à venir "échanger, débattre et faire la fête".

Des rassemblements non déclarés pourraient également se tenir dimanche, a indiqué l'une des sources policières, qui craint un week-end "animé".

Le maire d'Orléans, Serge Grouard (DVD), s'est dit "inquiet" auprès de l'AFP d'assister à "ce qu’on a vu dans les autres villes" et "qu’on ait des casseurs et des pilleurs", a-t-il expliqué, évoquant les importantes violences et dégradations en marge des mobilisations du 17 octobre contre la vie chère.

Une cellule de crise s'est réunie mardi et se tiendra "tous les jours" jusqu'à dimanche.

"J’essaie de nous préparer à une situation difficile", a poursuvi M. Grouard, indiquant avoir demandé "un dispositif de sécurité exceptionnel" et "puissant" face à de possibles "débordements liés à des rassemblements de l'ultragauche".

Côté commerçants, encore marqués par les violences des derniers jours, et même si Orléans n'a pas connu des dégâts aussi importants que dans d'autres grandes villes, l'inquiétude est aussi palpable.

"Des groupes ultra-violents, des casseurs et des pilleurs pourraient venir dans nos rues pour y semer le désordre et reproduire les images que nous avons vues", s'est inquiété Alban Liger, vice-président des Vitrines d'Orléans, association de commerçants du centre-ville.

"Message clair"

"Serez-vous présents samedi, à nos côtés, pour nous aider à protéger nos commerces en cas de débordements ? Moi, oui, je le serai !", a-t-il demandé dans une lettre adressée aux élus de la ville, indiquant attendre "un message clair et sans ambiguïté, adressé en particulier à ceux qui seraient tentés de venir à Orléans pour casser et piller".

Une autre source policière a reconnu "une forme d'inquiétude" tout en assurant que "les moyens seront mis", alors qu'un "acte II" des mobilisations des gilets jaunes a également été annoncé pour samedi.

Le travail de coordination se poursuit avec les divers acteurs concernés et le dispositif de sécurité devrait être présenté en fin de semaine, lors d'un point presse.

Des "mesures de restriction" pourraient être prises par la ville, sans pour l'instant avoir été décidées. A titre d'exemple, le maire d'Orléans a évoqué une perte "de plusieurs millions d'euros" en cas de fermeture totale des commerces.