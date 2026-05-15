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USA : la production industrielle meilleure qu'attendu en avril
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 15:25

En rythme mensuel, la production industrielle américaine a augmenté de 0,7% en avril, après avoir reculé de 0,3% en août. Elle était attendue en hausse de 0,3%. Le taux d'utilisation des capacités de production est de 76,1%, contre 75,8% attendu après 75,7% le mois précédent.

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