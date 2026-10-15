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USA : la hausse des prix à la production accélère fortement en septembre
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 14:43

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Après une augmentation de 0,5% en août, les prix à la production industrielle aux Etats-Unis ont augmenté de 1,3% en septembre par rapport au mois précédent, d'après le Bureau of Labor Statistics (BLS), alors que le consensus n'attendait qu'une hausse de 0,5%. Cette progression constitue ainsi la plus forte hausse mensuelle depuis celle de 1,7% enregistrée en mars 2022.

En données sous-jacentes, c'est-à-dire en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, les prix à la production se sont accrus de 0,5% le mois dernier, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une augmentation de 0,3%.

En variation annuelle, la hausse des prix à la production américains s'est accélérée entre août et septembre, passant de 5,6% à 6,3% en données totales et de 4,8% à 5% en données sous-jacentes. En données totales, l'inflation annuelle a ainsi atteint son rythme le plus élevé depuis décembre 2022 (6,4%).

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