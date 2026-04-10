USA : la confiance des consommateurs (UMich) au plus bas historique
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 16:13
L'ampleur de cette baisse est due au fait que toutes les catégories démographiques (âge, revenu ou appartenance politique) ont enregistré un recul, tout comme chaque composante de l'indice. Les anticipations à un an concernant les conditions économiques ont chuté d'environ 20% et se situent désormais 6% en dessous du niveau d'avril dernier. L'évaluation des finances personnelles a reculé d'environ 11%, les consommateurs exprimant une nette hausse des inquiétudes liées à la cherté des prix et à la baisse de la valeur des actifs.
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