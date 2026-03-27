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USA : la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sous les attentes en mars
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 15:06

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé en mars. Il ressort à 53,3 points contre 53,5 points attendus après 56,6 le mois précédent.

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