USA : la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sous les attentes en mars
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 15:06
A lire aussi
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 15H00 GMT alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 28e jour. Le pétrole toujours à des niveaux élevés Vers 14H45 GMT, le prix du Brent de la mer du Nord, référence du brut, grimpait ... Lire la suite
-
Le Journal de Mickey et Picsou Magazine seront édités en France à partir du 1er avril 2027 par l'Italien Panini, qui en reprend la licence, a annoncé vendredi Disney. "The Walt Disney Company France a confirmé aujourd'hui Panini comme son nouveau licencié pour ... Lire la suite
-
Le géant chinois des véhicules électriques BYD a annoncé vendredi une chute de 19% de son bénéfice net en 2025, confronté à une faible demande intérieure, tout en cherchant à se développer à l'étranger. Premier constructeur mondial de voitures électriques devant ... Lire la suite
-
Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en mars, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 53,3 ce mois-ci après 56,6 en février et une première ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer