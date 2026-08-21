Bitcoin : les taux américains mènent la hausse

CoinShares

La récente hausse du Bitcoin s'explique par Washington, ainsi que par les chiffres de l'inflation et de l'emploi. Les deux sont ressortis assez faibles pour que le marché cesse de croire à une nouvelle hausse des taux américains, et le Bitcoin, qui vit au rythme des anticipations monétaires, en a immédiatement profité, d'après CoinShares.

Le marché de la dette américaine tire pourtant dans deux directions à la fois. Sur les échéances courtes, les taux baissent : les investisseurs considèrent le resserrement terminé. Sur le taux 30 ans, ils grimpent, et ce n'est plus la Fed qui est en cause mais l'état des finances publiques américaines. Cet écartement, monnaie plus souple d'un côté, dette suspecte de l'autre, a toujours été un terrain favorable au Bitcoin.

Reste que la parade du Trésor, qui rachète ses propres titres longs, nous inspire plus de méfiance que de soulagement. Elle calme le 30 ans sans rien régler, et se finance en émettant sur des échéances plus courtes : la dette se raccourcit, sa facture d'intérêts devient plus sensible au moindre geste de la Fed, et le dollar s'affaiblit dès lors que les obligations américaines perdent de leur attrait. Un dollar plus faible renchérit les importations et nourrit l'inflation, ce qui est exactement l'inverse du but recherché.

Les flux ETN repassent dans le vert

Du côté du Bitcoin, les gros détenteurs ont cessé de vendre et se remettent à acheter, sans que les volumes suffisent à convaincre d'une hausse durable. Le cours est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, un seuil que les marchés suivent de près, mais il reste selon nous enfermé dans une fourchette dont le haut se situe vers 80 000 dollars.

Les investisseurs institutionnels, eux, sont de retour : 2,2 Md$ ont été investis cette semaine dans les ETN en actifs numériques, la meilleure semaine de 2026, dont environ 1,6 Md$ sur les produits Bitcoin. Le bilan de l'année redevient ainsi positif. Prochain rendez-vous à surveiller : Jackson Hole et la conférence de la Fed.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.