Wall Street sur un rebond, l'Europe prudente face aux tensions diplomatiques et de la dette souveraine

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes avancent prudemment vendredi à mi-séance, tout ‌en s'orientant vers une perte hebdomadaire sur fond de tensions sur les marchés obligataires mondiaux et des craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones, ​de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,63% pour le Nasdaq. Les trois indices ont terminé la séance de jeudi en nette baisse. À Paris, le CAC 40 gagne 0,11% à 8.462,51 points vers 11h21 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,29%, le FTSEurofirst 300 0,15% et le Stoxx 600 0,20%.

Les places européennes parviennent à enregistrer de légers gains lors d'une séance ​dépourvue de catalyseur majeur, le moral des investisseurs restant freiné par les niveaux élevés des rendements des obligations d'État et l'absence de progrès dans le dossier du Moyen-Orient.

Le soulagement suscité mercredi par l'annonce du département du Trésor américain visant à doubler le montant de son programme de rachat ​de titres à long terme s'est estompé et il ne semble pas que cette mesure, à elle seule, ⁠puisse réduire les coûts de financement colossaux des principales économies mondiales, des États-Unis au Japon, en passant par l'Allemagne et la France.

De nouveaux propos du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, qui a ‌déclaré jeudi qu'il pourrait encore accroître les rachats de bons du Trésor et a évoqué l'idée d'un assainissement budgétaire, n'ont pour l'instant pas eu d'impact significatif sur le marché de la dette souveraine.

"Scott Bessent est de plus en plus nerveux face à la hausse des taux d'emprunt de l'Etat fédéral. Aider le Japon à soutenir le yen (...) et annoncer ​un twist sur la courbe des taux US ne résout nullement le problème fondamental, ‌une dette insoutenable", écrit Bruno Cavalier, chef économiste d'ODDO.

L'impasse diplomatique au Moyen-Orient, où les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort ⁠et où la navigation des pétroliers dans le détroit d'Ormuz reste très restreinte, incite également les opérateurs à la prudence.

Malgré cela, les marchés s'actions européens se sont montrés relativement solides, car l'économie du bloc a mieux résisté à la guerre que prévu, les perspectives de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) sont plus claires que dans d'autres régions, y compris aux États-Unis, et l'exposition aux turbulences du secteur de l'intelligence artificielle est moindre.

L'activité du ⁠secteur privé dans la zone euro a ‌enregistré en août sa plus forte progression depuis novembre, soutenue par une hausse des nouvelles commandes, notamment dans le secteur manufacturier, et par un retour à la croissance des ⁠exportations.

Une enquête de la BCE publiée vendredi montre par ailleurs que les consommateurs du bloc ont revu à la baisse leurs prévisions d'inflation en juillet pour le troisième mois consécutif.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN ‌EUROPE

Les ressources de base se distinguent vendredi parmi les secteur du Stoxx 600, progressant de 2,56% grâce à la hausse des cours de l'or.

Les producteurs d'acier restent bien orientés en raison d'un ⁠dollar plus faible, ArcelorMittal progressant de 2,7%.

À Paris, Renault recule de 0,36% après un abaissement de la recommandation de Barclays sur le titre.

TAUX

Le marché obligataire ⁠évolue avec de faibles fluctuations vendredi, au terme d'une ‌semaine mouvementée, la baisse des rendements enregistrée mercredi à la suite des annonces de Scott Bessent s'essoufflant. Le rendement des Treasuries à dix ans avance légèrement pour s'établir à 4,7021%, tout comme celui du titre à deux ​ans, qui ressort à 4,1934%.

Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans, référence pour la zone euro, est presque inchangé ‌à 3,2571%. Le deux ans recule légèrement à 2,8314%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans est également stable à 4,1209%, et celui du titre à 30 ans ressort à 4,90%, proche du seuil des 5% atteint pour la dernière fois lors ​de la crise financière de 2008.

Les rendements des OAT ont augmenté à un rythme plus rapide que leurs pairs, portant le "spread", soit la différence de rendement entre le Bund allemand à 10 ans et le titre français équivalent, à son niveau le plus élevé depuis janvier 2025, lorsqu'il avait touché 86 points de base.

CHANGES Le dollar perd 0,23% face à un panier de devises de référence, les investisseurs se demandant si les efforts ⁠déployés par le Trésor américain pour apaiser les marchés obligataires ne risquaient pas, au final, de saper la confiance dans la devise.

Certains analystes font valoir que les efforts visant à contenir les rendements à long terme risquent de déplacer la pression vers d'autres segments des marchés américains.

"Nous sommes de moins en moins convaincus que le dollar rebondira autant que le laissent entendre nos prévisions actuelles pour les mois à venir", déclare Jonas Goltermann, économiste chez Capital Economics.

L'euro gagne 0,2% à 1,1701 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en légère hausse vendredi et devraient enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse alors qu'aucune issue ne se profile à l'horizon concernant les perturbations des flux pétroliers au Moyen-Orient.

Le Brent prend 0,32% à 94,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,46% à 87,23 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 13h00 Confiance du consommateur (flash) août -16,3 -15,9

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)