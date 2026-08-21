(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Uber)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,64% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,53% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC .

* BROADCOM AVGO.O est en pourparlers avec un groupe de prêteurs, Blackstone BX.N et Apollo Global Management APO.N , en vue de lever plus de 60 milliards de dollars (51,24 milliards d'euros) de dette dans le cadre d'un accord de financement consacré aux puces d'intelligence artificielle (IA), a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* SECTEUR DES CRYPTO-ACTIFS - Les entreprises liées aux cryptomonnaies devraient poursuivre leurs gains, le bitcoin

BTC= atteignant son plus haut niveau depuis fin mai après que le président américain Donald Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi sur le secteur.

COINBASE GLOBAL COIN.O gagne 4,5% en avant-Bourse, STRATEGY MSTR.O 6,8% ROBINHOOD HOOD.O 4,8%.

* GENERAL MOTORS GM.N - L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête concernant 997.743 pick-ups et SUV du constructeur automobile, en raison de craintes liées à des pannes de moteur.

* UBER UBER.N - L'Autorité néerlandaise de protection des données (AP) a décidé d'infliger au géant américain des VTC une amende de 825 millions d'euros pour avoir désactivé des comptes de chauffeurs via des systèmes automatisés sans les en informer correctement, selon une décision du 17 août examinée par Reuters.

* ROSS STORES ROST.O grimpe de 8% en avant-Bourse, le détaillant à bas prix ayant revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel et publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes.

* DISNEY DIS.N - Un juge américain a rejeté la demande déposée par le géant américain du divertissement visant à obtenir la tenue d'une audience d'urgence dans le cadre de son action en justice destinée à empêcher la Commission fédérale des communications (FCC) de procéder à un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|