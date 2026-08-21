Etats-Unis: Baisse des inscriptions au chômage à 206.000

La ligne d'horizon de Manhattan vue depuis l'Empire State Building à New York

(Au paragraphe 2, ‌bien lire "semaine au 8 août" (et ​non "13 août)

Les inscriptions au chômage ont baissé de ​façon inattendue aux Etats-Unis, à 206.000, ​lors de la ⁠semaine au 15 août, a ‌annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en ​moyenne ‌210.000 inscriptions au chômage.

Les ⁠inscriptions de la semaine au 8 août ont été révisées ⁠en hausse ‌à 212.000 par rapport ⁠à une estimation initiale ‌de 209.000.

La moyenne mobile ⁠sur quatre semaines s'établit à ⁠204.000, contre ‌199.750 (révisé de 199.000) la semaine ​précédente.

Le nombre ‌de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à ​1,799 million lors de la semaine au ⁠8 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,781 million (révisé de 1,777 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)