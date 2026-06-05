USA-La Chambre adopte une résolution en soutien à l'Ukraine

La Chambre américaine des représentants a approuvé jeudi une résolution prévoyant une aide à l'Ukraine et de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, un nouveau revers pour le président Donald Trump.

Le texte a été adopté par 226 voix contre 195, alors qu'une poignée de républicains s'étaient joints aux élus démocrates pour faire en sorte que le texte soit examiné, après plusieurs mois d'attente.

Dix-huit élus républicains et un indépendant ont voté aux côtés des démocrates en faveur du projet de loi, appelé "Ukraine support act".

Ce vote constitue un nouveau revers pour Donald Trump, alors que la Chambre des représentants, où les républicains disposent d'une courte majorité, s'est prononcée mercredi en faveur d'une résolution destinée à stopper les hostilités avec l'Iran tant que le Congrès n'aurait pas approuvé la guerre.

L'avenir de l'"Ukraine support act" reste toutefois incertain. Pour devenir une loi, il devrait être approuvé par le Sénat, contrôlé également par les républicains. Donald Trump, qui possède un droit de veto, devrait ensuite le promulguer.

(Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)