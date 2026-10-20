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USA-La certification du Boeing 737 MAX 10 vraisemblablement annoncée mardi-sources
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 00:29

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Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devrait annoncer ce mardi que l'administration fédérale de l'aviation civile (FAA) a certifié le 737 MAX 10 de Boeing BA.N au terme d'un processus jalonné de retards, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question.

Sean Duffy doit effectuer dans la journée une visite de l'usine Boeing à Everett, dans l'Etat de Washington, où l'avionneur a ouvert en juillet dernier une nouvelle ligne de production destinée à accroître la fabrication des 737 MAX.

Boeing n'a pas effectué de commentaire, renvoyant les questions de Reuters à la FAA. Celle-ci n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Près de 1.500 appareils 737 MAX 10 ont déjà été commandés par diverses compagnies aériennes. Ce modèle représente environ 30% des retards du carnet de commandes de Boeing pour l'ensemble des 737. Un nombre restreints de MAX 10 sont prêts à être livrés.

Le processus de certification des avions de Boeing a été renforcé à la suite de deux accidents meurtriers impliquant des MAX 8 en 2018 et 2019, en plus de doutes sur la qualité de certains systèmes de production.

La FAA a approuvé en août dernier le 737 MAX 7 au terme d'une procédure ayant duré plus de huit ans.

Initialement, Boeing avait prévu de commencer à livrer le MAX 10 en 2020.

(David Shepardson; version française Jean Terzian)

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