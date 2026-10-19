Wall Street profite d'un regain d'intérêt pour l'IA

Un opérateur à la Bourse de New York le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé globalement en hausse lundi, portée par la bonne forme des valeurs liées au secteur de l'intelligence artificielle (IA) après la mauvaise passe des dernières séances, en attendant les résultats de plusieurs grands noms technologiques.

L'indice Nasdaq a pris 1,11% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,41%. Seul le Dow Jones est resté pratiquement stable (-0,07%).

"On dirait un rebond après une phase de vente un peu excessive", observe auprès de l'AFP Art Hogan, du gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

Les investisseurs se sont massivement débarrassés des actions liées à l'IA la semaine passée en raison d'un cocktail d'incertitudes portant sur la valorisation jugée excessive de ces entreprises, leur niveau d'endettement et la crainte d'une concurrence chinoise accrue.

Le Nasdaq avait alors perdu plus environ 4,5% sur la période hebdomadaire.

Lundi, "la tech s'est reprise, les investisseurs étant attirés par des valorisations plus attractives", note Jose Torres, analyste pour la plateforme Interactive Brokers.

Première capitalisation mondiale, le spécialiste des puces électroniques Nvidia a gagné 1,38%. Ses concurrents Broadcom (+1,78%), AMD (+1,76%), Intel (+2,43%) et Marvell Technology (+4,06%) ont tous terminé dans le vert.

CoreWeave, au coeur des préoccupations des investisseurs, a toutefois encore cédé 0,44% après avoir perdu un quart de sa valeur la semaine dernière. Son niveau d'endettement - l'argent est utilisé pour construire des centres de données dont l'entreprise loue ensuite la puissance - inquiète, en particulier dans un environnement avec des taux élevés.

Vers 20H25 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 5,14%, en progression par rapport à la clôture vendredi (5,07%) et bien au-dessus de son niveau d'avant le conflit au Moyen-Orient.

L'attention des investisseurs devrait continuer d'être braquée sur les acteurs de l'IA dans les prochains jours. Ils prendront en effet connaissance mardi des résultats trimestriels de SpaceX et plus tard dans la semaine de Meta, Tesla et Western Digital.

Ces publications devraient fournir de plus amples informations sur le rythme des dépenses pour développement l'intelligence artificielle et les retours sur investissement observés, avant que le marché prenne connaissance des performances des géants du secteur comme Nvidia, Alphabet ou Amazon.

"La période des résultats du troisième trimestre, qui n'en est qu'à ses débuts, démarre sur les chapeaux de roue", juge Sam Stovall, analyste pour le cabinet CFRA. Selon lui, la majorité des entreprises ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes.

La place new-yorkaise accueillera aussi dans les prochains jours les données des industriels de la défense (RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman), du groupe de produits d'hygiène Procter & Gamble (P&G) et du géant du streaming Netflix.

L'aciériste Cleveland-Cliffs s'est lui envolé de 16,34% à 14,10 dollars après avoir réalisé un meilleur troisième trimestre qu'escompté par les analystes. L'entreprise a aussi revu à la hausse ses perspectives de rentabilité (avant intérêts et impôts) pour 2027.

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