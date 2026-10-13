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USA : l'inflation ne devrait pas offrir de véritable élan au dollar (UBP)
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 17:07

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L'événement majeur pour le dollar américain est la publication, demain après-midi à 14h30, des données de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de septembre.

"Ces données devraient s'établir à 3,6% en glissement annuel (inflation totale) et à 2,5% en glissement annuel (inflation sous-jacente). La hausse attendue à 3,6% en glissement annuel reflète les effets des prix de l'énergie. Pour les investisseurs, l'élément clé sera la dynamique de l'inflation sous-jacente. Les marchés anticipent une hausse de 0,2% en glissement mensuel (m/m) de l'indice sous-jacent", indique l'Union Bancaire Privée (UBP).

En outre, le marché des swaps de taux au jour le jour (OIS) a intégré une hausse des taux en octobre avec une probabilité de 20%, et il faudrait probablement un chiffre mensuel d'environ 0,4% pour renforcer sensiblement les anticipations du marché. "En conclusion, la publication de l'IPC ne devrait pas constituer un événement de risque positif pour le dollar américain, du moins pas de manière significative", souligne l'UBP.

Les trois piliers de soutien à court terme pour le billet vert

La banque privée suisse affirme que "la monnaie américaine devrait continuer à être soutenue à court terme par trois facteurs sous-jacents."

Le premier est la hausse des prix de l'énergie. Ces prix ne montrent pratiquement aucun signe de baisse significative à court terme, et cette situation ne devrait pas changer avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. La hausse des prix du pétrole est favorable au dollar américain grâce à l'amélioration des termes de l'échange (ToT), tandis qu'elle pèse sur les devises des importateurs d'énergie telles que l'euro, le yen et la livre sterling (GBP). Compte tenu des pondérations commerciales, cela soutient le dollar américain à court terme.

Le deuxième facteur est la performance des marchés actions américains. La prochaine saison de publication des résultats du deuxième trimestre devrait livrer des résultats exceptionnels, ce qui justifiera de nouveaux afflux de capitaux vers les marchés actions américains. Cela constitue un soutien fondamental pour le dollar américain - compensant largement le déficit de la balance courante des Etats-Unis à court terme.

Enfin, les rendements élevés sur les échéances courtes constituent le troisième facteur. Les rendements des Etats-Unis sur ces échéances restent parmi les plus élevés du G10. Par ailleurs, l'évolution actuelle des écarts de rendement dans la zone euro devrait maintenir l'euro sur la défensive, compte tenu du manque d'urgence de la Banque centrale européenne (BCE) à contenir ces écarts.

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