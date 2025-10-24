USA : l'inflation annuelle accélère un peu en septembre
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 14:36
Hors énergie (+2,8%) et produits alimentaires (+3,1%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti aussi à 3% le mois dernier, un taux en repli limité et légèrement inférieur au consensus.
En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'août et septembre 2025, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en données brutes et de 0,2% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.
A lire aussi
-
Procter & Gamble (P&G) a publié vendredi un chiffre d’affaires et un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par une forte demande pour ses produits de beauté et de soins capillaires, malgré la hausse des prix et un
-
France: TotalEnergies ne fera pas appel après sa condamnation pour "pratiques commerciales trompeuses"
TotalEnergies a déclaré vendredi que TotalEnergies SE, TotalEnergies Electricité et Gaz France ne feront pas appel à la condamnation du groupe pétrolier par le tribunal judiciaire de Paris pour "pratiques commerciales trompeuses" liées à une campagne de communication ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 140 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre. L'analyste estime que la hausse de 2,2 % des ventes devrait apaiser les craintes d'un ralentissement plus marqué pour ... Lire la suite
-
Beyond Meat BYND.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à enregistrer un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes, à un moment où les actions du fabricant de fausse viande, fortement court-circuitées, sont en hausse. La société ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer