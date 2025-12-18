La BCE laisse ses taux inchangés pour la quatrième fois d'affilée

La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux d'intérêt jeudi ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt jeudi, l'inflation restant sous contrôle et l'économie résiliente, sans s'avancer sur sa future trajectoire monétaire.

Le taux de dépôt, référence de l'institut, a été laissé à 2%, comme depuis juillet, à l'instar de ce qui était anticipé par la plupart des observateurs.

Cet immobilisme contraste avec la Banque d'Angleterre, qui a réduit jeudi son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, à 3,75%, après l'avoir laissé inchangé lors des deux précédentes réunions.

L'institut britannique a été confortée par une baisse de l'inflation au Royaume-Uni, tout en restant élevée, à 3,2%, selon la dernière estimation de novembre.

La BCE bénéficie quant à elle d'une dynamique des prix plus équilibrée, rendant inutile tout mouvement immédiat sur le loyer de l'argent.

Son communiqué du jour confirme l'analyse des mois précédents selon laquelle "l’inflation devrait se stabiliser au niveau de l’objectif de 2 % à moyen terme".

Devant la presse à partir de 13H45 GMT, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, devrait à nouveau souligner que la politique monétaire reste "bien positionnée " et que toute décision future sera guidée par les données et chaque réunion en son temps, selon les observateurs.

- Inflation revue en hausse en 2026 -

La BCE a actualisé ses prévisions économiques en les prolongeant jusqu’en 2028. Elle a relevé ses attentes sur l'inflation pour 2026, à cause de la hausse des prix tenace dans les services et a relevé aussi ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027, tirée en particulier par la demande intérieure.

L'institution de Francfort table sur une inflation de 1,9% en 2026, puis 1,8% en 2027, contre respectivement 1,7% et 1,9% précédemment, enfin 2% en 2028.

Le PIB de la zone euro devrait croître de 1,2% en 2026, 0,2 point de mieux que l'estimation de septembre. Il grimperait à 1,4% en 2027 et 2028.

Cela dépendra aussi de l'efficacité du plan de relance budgétaire en Allemagne et des réformes pour relancer les entreprises dans un pays sortant de trois années de marasme.

De plus, les perspectives de paix ou de cessez-le-feu en Ukraine, nées d'un intense ballet diplomatique ces dernières semaines pourraient soutenir la confiance si elles se concrétisent.

En revanche, la hausse des droits de douane américains et de nouvelles baisses de taux attendues de la Réserve fédérale américaine pourraient conduire à "apprécier encore l'euro face au dollar" au détriment des "exportations de la zone euro et de la croissance", estime Eric Dor, directeur des études économiques de l'IESEG School of Management.

- Horizon très incertain -

Au lieu de livrer des indications claires sur l'évolution future des taux, Mme Lagarde devrait une nouvelle fois disserter jeudi sur la "balance des risques" tant à la hausse qu'à la baisse sur les prix.

Le côté vers lequel penche la balance aura des implications sur le cap monétaire.

"L'orientation des taux, comme celle de l'inflation, reste donc très incertaine", résume M. Dor.

Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a déclaré à Bloomberg partager l'anticipation des marchés d'une prochaine hausse des taux après le statu quo, sans en préciser la date

Michel Martinez, économiste Europe chez Société Générale , anticipe une première hausse des taux en décembre 2026 puis une autre à ma mi-2027, sur fond d'inflation attendue "significativement au-dessus de 2%" entre 2027 et 2029.