La crainte d'une "bulle IA" refait surface

Flash Marchés Edram

Les bons résultats de Nvidia n'ont pas réussi à enrailler les prises de profits sur le Nasdaq et à apaiser certaines craintes autour de la bulle de l'IA, les flux vendeurs de la part des CTA entrainant des corrections des indices américains en fin de séance. L'euphorie initiale des actifs risqués à la suite de la publication des excellents résultats financiers de Nvidia a été de courte durée. Bien que le boom des dépenses d'infrastructures dans les datacenters devrait se poursuivre l'année prochaine, il est probable que nous nous dirigions vers une phase plus mature du cycle d'investissement, ce qui pourrait entraîner un examen plus minutieux de la part des investisseurs. Les incertitudes autour de cette thématique justifient des primes de risque plus élevées : capacité à monétiser ces dépenses et à les financer (financement circulaire, détérioration de la génération de flux de trésorerie et des leviers d'endettement), approvisionnement des datacenters en énergie et en eau.

L'incertitude concernant les perspectives d'une réduction des taux par la Fed en décembre a accru les inquiétudes du marché. La publication des minutes de la Fed et les interventions des membres du FOMC plaident plutôt pour un statut quo en décembre (30 % de probabilité implicité des futurs de taux, contre 40 % la semaine dernière et près de 70 % en début de mois). La publication du rapport sur l'emploi de septembre (le seul sur lequel la Fed pourra s'appuyer avant le FOMC de décembre) va également dans ce sens. Contrastant avec les mauvais chiffres d'août, les créations d'emplois se sont accélérées en septembre (+119k contre +55k attendus), notamment dans la construction, la santé et la restauration, tandis que le taux de chômage a poursuivi sa hausse à 4,44 %, en raison d'une légère progression du taux de participation.

L'Europe fonctionne bien en tant que facteur de diversification. V. Zelensky a indiqué être d'accord pour travailler sur le plan de paix proposé par les États-Unis et la Russie, ravivant les espoirs de cessez-le-feu.

Au Japon, la signature d'un plan de relance budgétaire de 21,3 trillions de JPY (3,2 % du PIB du Japon) a entraîné une augmentation rapide des rendements des obligations d'État japonaises, en particulier des JGB à très longue échéance, ainsi qu'un affaiblissement du yen. L'émission de JGB devrait augmenter et le risque d'intervention sur le marché des changes est également à surveiller.

En Chine également, des rumeurs s'ébruitent au sujet de soutiens fiscaux pour relancer un marché immobilier à la peine depuis 4 ans.

Si nous saluons positivement les signaux d'accalmie dans les tensions sino-américaines, la vigueur des économies développées et la bonne tenue des marges des entreprises, nous restons particulièrement vigilants à l'aspect massif du financement privé dans le secteur de l'IA et les risques que font peser les valorisations historiquement élevées sur les bourses mondiales, en particulier aux États-Unis. Le repli des marchés actions depuis plusieurs jours en raison des doutes quant à la capacité de la Fed à poursuivre l'assouplissement monétaire à court terme, permettent de renouer avec des valorisations plus en lignes avec les fondamentaux des entreprises.

En nous basant sur le mode risk-management de la Fed adopté depuis la fin de l'été, nous pensons que les chances d'un nouvel assouplissement monétaire l'emportent sur le risque d'un statu quo lors du prochain FOMC, ceci pouvant soutenir une nouvelle fois les marchés actions. Il nous semble donc opportun de réduire progressivement notre biais défensif sur les actions.

Cet environnement nous conduit à être également plus constructifs sur la duration. Si la partie longue de la courbe des taux reste encore en proie à la prochaine décision de la Cour Suprême sur le maintien des droits de douane, la partie courte US reste plus attractive et protectrice en cas d'une surprise négative sur la prochaine batterie de chiffres économiques.

