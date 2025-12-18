Taux inchangés pour la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde information fournie par Boursorama • 18/12/2025 à 14:45









La BCE n'a pas bougé sa politique monétaire avec un taux de dépôt conservé à 2%. La présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tient à 14h45. Christine Lagarde devrait souligner la nécessité de rester vigilants après les décisions récentes de la Réserve fédérale. Le discours devrait refléter une volonté de stabilité, tout en préparant le terrain à d'éventuels ajustements si les tensions géopolitiques ou les pressions sur les prix venaient à s'intensifier.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.