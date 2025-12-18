La BCE n'a pas bougé sa politique monétaire avec un taux de dépôt conservé à 2%. La présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tient à 14h45. Christine Lagarde devrait souligner la nécessité de rester vigilants après les décisions récentes de la Réserve fédérale. Le discours devrait refléter une volonté de stabilité, tout en préparant le terrain à d'éventuels ajustements si les tensions géopolitiques ou les pressions sur les prix venaient à s'intensifier.
Taux inchangés pour la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
information fournie par Boursorama 18/12/2025 à 14:45
