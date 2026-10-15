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USA-L'indice "Philly Fed" chute plus que prévu en octobre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:53

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Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont détériorées plus que prévu en octobre, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" a chuté, s'établissant à 20,9 en octobre, après 37,8 en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne sur 28,4.

La composante des nouvelles commandes ressort à 4,3 contre 29,2 en septembre.

Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à 33,0 après 52,9 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit à 9,1 après 11,8 en août.

Celui des prix acquittés ressort à 43,2 après 48,6 un mois plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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