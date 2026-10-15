USA-L'indice "Philly Fed" chute plus que prévu en octobre

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont détériorées plus que prévu en octobre, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.
L'indice "Philly Fed" a chuté, s'établissant à 20,9 en octobre, après 37,8 en septembre.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne sur 28,4.
La composante des nouvelles commandes ressort à 4,3 contre 29,2 en septembre.
Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à 33,0 après 52,9 le mois précédent.
Le sous-indice de l'emploi s'établit à 9,1 après 11,8 en août.
Celui des prix acquittés ressort à 43,2 après 48,6 un mois plus tôt.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer