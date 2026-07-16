USA : l'indice NAHB inférieur aux attentes en juillet

(Zonebourse.com) - L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en juillet, contre 35 attendu. Il avait atteint 36 en juin.
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