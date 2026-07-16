Les vendeurs à découvert enregistrent 8,7 milliards de dollars de bénéfices alors que l'action SpaceX retombe à son cours d'introduction en bourse

par Saqib Iqbal Ahmed

Les vendeurs à découvert qui ont misé contre les actions de SpaceX SPCX.O détiennent actuellement un bénéfice comptable estimé à 8,7 milliards de dollars depuis l'introduction en bourse, le mois dernier, de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle, alors que le cours de son titre est passé sous le prix de l'introduction, selon la société de données et d'analyse Ortex Technologies. Les vendeurs à découvert, qui empruntent des actions pour les vendre puis les racheter à un prix inférieur afin de réaliser un bénéfice, ont renforcé leurs paris baissiers sur SpaceX alors que le titre de la société a reculé vers son prix d'introduction de 135 dollars, après avoir atteint un plus haut post-introduction de 225,64 dollars.

L'action SpaceX a connu une évolution volatile , enregistrant de brèves phases de hausse avant de retomber. Mercredi, le titre est passé pour la première fois sous son prix d'introduction en bourse avant de se redresser pour clôturer juste au-dessus de ce niveau.

“SpaceX a été un véritable tour de montagnes russes pour les vendeurs à découvert, et la situation a finalement tourné nettement en leur faveur”, a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d'Ortex. “Plutôt que de prendre leurs bénéfices, les baissiers ont continué à renforcer leurs positions tout au long de la baisse.”

Près de la moitié des actions négociables de SpaceX, soit environ 49 % du flottant, sont désormais prêtées, selon Ortex.

“Nous pensons que la majeure partie de ces actions fait l'objet de ventes à découvert”, a déclaré M. Hillerberg.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La valorisation élevée de SpaceX en fait une cible pour les vendeurs à découvert sceptiques face à son cours élevé, mais le fort intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que les antécédents du directeur général Elon Musk dans ses batailles publiques contre les vendeurs à découvert, font des paris baissiers sur la société une proposition risquée . La faiblesse de l'action SpaceX reflète en partie les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses d'IA financées par l'endettement .

L'importante position courte sur le titre pourrait accroître la volatilité de l'action: selon les estimations d'Ortex, chaque dollar de variation du cours de l'action SpaceX représente plus de 300 millions de dollars pour les vendeurs à découvert. Cela signifie que le titre pourrait connaître de fortes fluctuations dans un sens comme dans l'autre.

L'action SpaceX a progressé d'environ 1 % pour s'établir à 136,28 dollars jeudi.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des détails et des commentaires d'analystes tout au long de l'article)