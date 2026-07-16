Les magasins Micromania rachetés par quatre entrepreneurs

information fournie par Boursorama avec AFP • 16/07/2026 à 17:06

( AFP / FRED TANNEAU )

Les magasins français de jeux vidéo Micromania-Zing ont été rachetés par un consortium franco-canadien de quatre entrepreneurs, a annoncé la marque jeudi.

"Micromania annonce son rachat par un consortium franco-québécois composé de Stephan Tétrault, Jean- François Chenail ainsi que Sandra et Stephen Callahan", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé dans le communiqué.

Le groupe américain GamesStop avait annoncé début 2025 sa volonté de céder ses magasins en France, après avoir racheté Micromania en 2008.

Les acheteurs indiquent vouloir "relancer Micromania", dans un contexte de baisse tendancielle des ventes de jeux physiques et de dématérialisation des jeux vidéo.

Début juillet, le géant Sony a indiqué que les jeux vidéo PlayStation ne seraient plus distribués sur disque physique à partir de 2028, mais uniquement vendus en formats dématérialisés.

Les nouveaux dirigeants de Micromania souhaitent notamment renforcer leurs activités de vente de produits dérivés et de cartes.

Le consortium indique également qu'il mènera "une analyse approfondie du réseau de magasins", qui pourrait mener à des relocalisations de boutiques, des agrandissements ou à l'ouverture de nouveaux magasins.

"Première concrétisation de l'ambition de développement de l'enseigne, un premier magasin +flagship+ (boutique emblématique, NDLR) ouvrira dès octobre 2026", ont ajouté les repreneurs.

Parmi les acheteurs, le Canadien Stephan Tétrault avait racheté en 2025 les magasins GamesStop au Canada, depuis rebaptisés EB Games.

L'un des autres acheteurs de Micromania, Jean-François Chenail, est également actionnaire minoritaire d'EB Games.