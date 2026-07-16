L'alerte aux orages violents s'étend jeudi avec des risques de gros grêlons

Vingt-et-un départements du Centre-Est sont placés en vigilance orange pour des orages jeudi après-midi, au lendemain de violents épisodes de grêle ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La vigilance orange pour les orages s'étend sur 30 départements du Centre et de l'Est jeudi, au lendemain d'épisodes assez violents de grêle qui pourraient se reproduire et occasionner de nouveaux dégâts, alerte Météo-France en fin de journée.

La canicule, elle, continue de céder du terrain, avec 31 départements en vigilance orange en fin d'après-midi mais plus que 16 à partir de 22H00, avec notamment la sortie de toute l'Ile-de-France et le Sud-Ouest. Les grosses chaleurs se concentreront vendredi sur le quart Sud-Est et la Corse, avec 17 départements en orange.

Pour la fin de l'après-midi et la nuit de jeudi, Météo-France souligne les risques de "phénomènes orageux violents" de l'Aveyron et de la Lozère au Sud, jusqu'aux Haut-Rhin et Bas-Rhin au Nord-Est, en passant par la vallée du Rhône, le Massif Central, la Bourgogne, l'Indre et la Creuse au Centre.

Ils risquent d'être accompagnés de fortes rafales de vent entre 80 et 100 km/h mais surtout de "chutes de grêle de gros diamètre (2 à 5 cm voire plus)", de fortes pluies et d'"une activité électrique intense", selon le prévisioniste. La foudre pourrait localement déclencher de nouveaux feux de végétation sur des terrains en proie à une longue sécheresse, préviennent certaines préfectures.

Mercredi soir, des grêlons parfois de la taille de balles de tennis ont provoqué de nombreux dégâts notamment en Ardèche, en Indre-et-Loire et à Dijon.

À Aubenas, dans le sud de l'Ardèche, des centaines de véhicules ont ainsi été endommagés, des toitures éventrées, des fenêtres brisées, des tuiles arrachées ou détruites, selon un communiqué de la mairie.

Selon la préfecture, près de 600 foyers ont été coupés du réseau électrique dans la soirée mercredi après que des lignes ont elles aussi été endommagées. Le courant a été rétabli jeudi, a précisé Enedis.

Les secours ardéchois ont indiqué à l'AFP avoir procédé à près de 350 interventions, notamment pour des inondations de maisons du côté d'Aubenas ou encore de Vals-les-Bains.

Certains vignobles ardéchois ont été dévastés par la grêle. Selon Ludovic Walbaum, secrétaire général des vignerons indépendants de France, joint au téléphone par l'AFP, les pertes pourraient aller de 30 à 80% en fonction des parcelles, "alors qu'on prévoyait une très belle récolte".

La situation, sur les fronts de la chaleur et des orages, doit très nettement s'améliorer vendredi, prévoit Météo-France: l'orange sera toujours de rigueur pour neuf départements seulement pour les orages (Cantal, Aveyron, Lozère, Haute-Loire, Ardèche, Drôle, Isère, Savoie et Haute-Savoie), et 17 départements dans le quart Sud-Est pour les températures.

Surtout, près de la moitié de la France reviendra dans le vert pour la canicule, du Massif-Central à la façade atlantique et jusqu'au Nord et au Pas-de-Calais. L'Ile-de-France, elle, restera en jaune.