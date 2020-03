Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'indice ISM manufacturier inférieur aux attentes en février Reuters • 02/03/2020 à 16:28









WASHINGTON, 2 mars (Reuters) - La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en février et les nouvelles commandes ont reculé, conséquence probable des craintes concernant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement avec la propagation rapide du coronavirus. L'indice ISM manufacturier publié lundi est ressorti en baisse à 50,1, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 50,5 après celui de 50,9 en janvier, L'épidémie de coronavirus, qui a tué près de 3.000 personnes et en a contaminé plus de 80.000, la plupart en Chine, constitue une nouvelle menace pour le secteur industriel. De récentes enquêtes laissaient pourtant entrevoir une certaine stabilisation du secteur après sa forte contraction l'année dernière. Outre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la baisse des exportations, l'épidémie du nouveau coronavirus a également affecté le secteur des services avec le ralentissement des voyages aérien notamment. Le sous-indice des nouvelles commandes est tombé à 49,8 après 52,0 en janvier et celui de l'emploi ressort a également reculé, à 46,9 après 46,6. Publié un peu auparavant, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit, moins suivi aux Etats-Unis que son concurrent de l'ISM, est ressorti en baisse à 50,7, un plus bas depuis six mois, après 51,9 en janvier et 50,8 en estimation "flash". (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

