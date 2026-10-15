USA : l'indice de la Fed de New York dépasse nettement les attentes

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 25,50 en octobre, un niveau bien supérieur au consensus de 12,10. Il s'était élevé à 7,60 en septembre.
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