USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan meilleur qu'annoncé

L'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est établi à 51,7 en août après 55,2 le mois précédent. Il était attendu à 51.
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