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USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan meilleur qu'annoncé
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 16:09
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L'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est établi à 51,7 en août après 55,2 le mois précédent. Il était attendu à 51.

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