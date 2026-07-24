USA : l'activité dans le secteur privé au plus depuis 8 mois en juillet

Aux Etats-Unis, selon des données préliminaires, l'indice PMI manufacturier de juillet s'est révélé décevant. Attendu en hausse de 53,9 à 54,4 points, il s'est finalement affaissé à 53,8 points, un plus bas de quatre mois.

De son côté, le même indicateur pour le secteur des services a progressé plus que prévu en passant de 51,2 à 53,6 points, là où les analystes tablaient sur 51,3 points seulement. A 53,6 points, il est à un niveau inédit depuis 8 mois.

Enfin, l'indice PMI composite préliminaire, qui fait la synthèse entre ces deux secteurs, s'est également nettement amélioré. Il s'est installé à 53,6 points, contre 51,9 un mois plus tôt, signalant une accélération de l'activité dans le secteur privé américain. il est également au plus haut depuis 8 mois.

Pour Chris Williamson, chief business economist at S&P Global Market Intelligence : "les entreprises américaines ont fait état d'un bon début de troisième trimestre, les données de l'enquête PMI "flash" étant globalement cohérentes avec une croissance du PIB à un rythme annuelisé de 2,0%, contre un rythme de 1,2% signalé pour le deuxième trimestre. Le mois a été marqué par un retour encourageant des embauches au sein des entreprises, l'emploi augmentant pour la première fois en trois mois. Cependant, une partie de cette amélioration pourrait s'avérer de courte durée, le mois de juillet ayant bénéficié d'un coup de pouce sur les dépenses d'hôtellerie-restauration grâce à la Coupe du Monde de la FIFA et aux célébrations du 250? anniversaire des États-Unis. Il était également préoccupant - bien que non inattendu - de voir la croissance du secteur manufacturier s'affaiblir, une partie du réarmement des stocks observé au cours des mois précédents montrant des signes d'essoufflement".