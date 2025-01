USA: indice ISM manufacturier en hausse en décembre information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - La contraction du secteur manufacturier américain se serait atténuée en décembre, au vu de l'indice de l'Institute for Supply Management (ISM) qui ressort à hausse à 49,3 au titre du mois écoulé, contre 48,4 en novembre et alors que Jefferies l'attendait en recul à 47,7.



Cette remontée surprise de l'indice ISM vient contredire l'indice PMI manufacturier dévoilé la veille par S&P Global, qui s'est pour sa part tassé légèrement en passant de 49,7 à 49,4 d'un mois sur l'autre.



Pour mémoire, c'est le seuil des 50 points qui sépare l'expansion et la contraction de l'activité d'un secteur selon les indices PMI et ISM : plus ils sont bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction de l'activité est rapide.





