USA : hausse plus importante des stocks hebdomadaires de pétrole brut
information fournie par AOF 13/11/2025 à 18:07

(AOF) - Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont progressé de 6,413 millions de barils la semaine dernière, après une hausse de 5,2 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une hausse de 1 million de barils. Les stocks d'essence ont baissé la semaine dernière de 0,945 million de barils, après un recul de 4,729 millions la semaine précédente. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une baisse de 0,637 million de barils, contre -0,643 million la semaine précédente.

Après cette annonce, le cours du baril de Brent progressait vers 18 heures de 0,97%, à 63,29 dollars.

Pétrole et parapétrolier
