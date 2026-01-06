Wall Street signe un double record grâce à la tech

Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi avec un double record du Dow Jones et du S&P 500, les investisseurs montrant un engouement certain pour les actifs américains, en particulier les valeurs du secteur technologique, en dépit des tensions géopolitiques.

Le Dow Jones a effacé son record de la veille, grimpant de 0,99% à 49.462,08 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,62% à 6.944,82 points, un plus haut historique.

Le Nasdaq a lui gagné 0,65%, mais restait légèrement en deçà de ses sommets.

"Il y a une certaine ferveur autour de l'intelligence artificielle (IA)", commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Selon l'analyste, cette dynamique a démarré après l'annonce par Nvidia du lancement de la production de ses nouveaux processeurs IA, plus rapides et moins gourmands en énergie que les versions précédentes.

L'action du principal fournisseur de puces pour l'IA a subi quelques prises de bénéfices en fin de séance, cédant finalement 0,45%.

Mais cette nouvelle a suffi à entraîner tout l'écosystème lié au développement de l'IA: les fabricants des semi-conducteurs Micron et Texas Instrument ont bondi respectivement de 10,04% et 8,41%, le spécialiste du stockage numérique Western Digital s'est envolé de 16,77%.

Un enthousiasme aussi nourri par les prévisions pour le trimestre tout juste écoulé du fabricant de puces Microchip Technology (+11,65%), supérieures aux attentes des analystes.

Mais la progression ne s'est pas limitée à ces valeurs.

Patrick O'Hare note "une tendance à la hausse en ce début d'année, les investisseurs plaçant leur argent dans des domaines qui auraient pu être négligés l'année dernière".

La réorganisation des portefeuilles des investisseurs "se poursuivra dans une certaine mesure tout au long du premier trimestre, car la saison des impôts approche", anticipe Christopher Low, de FHN Financial.

Les acteurs du marché "attendent avec impatience les données économiques à venir pour justifier leur positionnement de 2026, et l'agenda de demain s'annonce chargé", relève de son côté Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Si l'enquête d'ADP/Stanford Lab sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis est attendue mercredi, c'est bien le rapport mensuel du département du Travail qui concentrera les regards vendredi.

La banque centrale américaine (Fed) "a lié ses récentes baisses de taux à la faiblesse du marché du travail (...), il ne fait donc aucun doute que le marché réagira à ce rapport, car il cherchera à interpréter ce qu'il signifie pour les futures décisions" de politique monétaire, prévient Patrick O'Hare.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans restait stable vers 21H25 GMT par rapport à la clôture la veille, à 4,16%.

A la cote, les fabricants de matériel de refroidissement ont reculé après la présentation des nouvelles puces de Nvidia, offrant "cinq fois plus d'efficacité énergétique" que les précédentes, selon l'entreprise.

Trane Technologies (-2,52%), Johnson Controls (-6,24%) et Modine Manufacturing (-7,46%) avaient été portés ces dernières années par le développement des centres de données pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle (IA), très gourmands en énergie et en capacités de refroidissement.

L'équipementier sportif Under Armour (+4,98% à 5,69 dollars) a été dans le vert, porté par l'annonce du renforcement à son capital du groupe financier canadien Fairfax Financial, qui détient désormais environ 22% des actions de l'entreprise. De quoi donner un peu d'air à son cours, qui a chuté de 40% sur l'ensemble de l'année 2025.

La compagnie énergétique Vistra (+4,05% à 169,53 dollars) a été recherchée après avoir annoncé le rachat de son concurrent Congentrix Energy, pour environ 4 milliards de dollars.

