L'Europe termine dans le vert avec la confiance dans les perspectives économiques

Le graphique de l'indice allemand DAX, à la bourse de Francfort

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi avec un record pour le Dax allemand, les investisseurs exprimant leur confiance dans les perspectives économiques malgré l'escalade des tensions géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 a pris 0,32% à 8.237,43 points. À Francfort, le Dax a grappillé 0,11% et à Londres, le FTSE 100 ‍a avancé de 1,18%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,16%, le FTSEurofirst 300 0,58% et le Stoxx 600 0,63%.

Alors que le CAC 40 se trouvait dans le rouge en début de séance, l'indice s'est retourné à la hausse dans l'après-midi, tiré par EssilorLuxottica (+5,24%) après que Meta a annoncé qu'il devait suspendre l'expansion internationale de ses lunettes d'intelligence artificielle développées avec Ray-Ban en raison d'une offre insuffisante qui le pousse à se concentrer ‌sur le marché américain.

L'optimisme ambiant sur les marchés est alimenté par les anticipations de baisse des taux d'intérêt américains. Les opérateurs seront par conséquent attentifs au rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, attendu vendredi, qui influencera leurs anticipations de politique monétaire. Selon les données de LSEG, les marchés financiers anticipent deux baisses de taux de la Fed cette année.

Le président de la Fed de ​Richmond, Tom Barkin, a déclaré plus tôt dans la journée que les futurs mouvements de taux devraient être soigneusement guidés par les données entrantes, compte tenu des risques pour les objectifs ⁠de la banque centrale en matière d'emploi et d'inflation, tandis que le gouverneur Stephen Miran a déclaré dans une interview à Fox Business que la politique était restrictive et qu'elle freinait l'économie.

Contrairement à la veille, la situation au Venezuela est restée un sujet secondaire pour les marchés boursiers, les investisseurs attendant notamment les données sur l'emploi ⁠plus tard dans la semaine.

David Rosenberg, fondateur et président de Rosenberg Research, estime ‍dans une note que la séance de lundi était probablement "rattrapage classique" pour la période.

"Nous aurions probablement constaté une forte hausse hier, avec ou sans ⁠la capture de Maduro, d'autant plus que, d'un point de vue saisonnier, nous sommes encore en plein dans le rallye de Noël - resté bloqué dans la cheminée pendant une grande partie de la fin décembre."

Nicolas Maduro a plaidé lundi non coupable des accusations de narcoterrorisme portées à son encontre par les Etats-Unis lors de sa comparution devant un juge fédéral à New York.

VALEURS

Aux valeurs, la société de consignes de colis automatiques ​InPost a déclaré mardi avoir reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de l'ensemble de ses actions, une annonce qui a fait bondir son titre en Bourse de près de 29%.

Le compartiment européen de la défense la défense a avancé de 0,55% dans un contexte d'incertitude géopolitique et alors que se tient ce mardi à Paris une réunion de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine en présence de hauts diplomates américains.

A ⁠WALL STREET

Les marchés américains sont orientés en légère hausse à mi-séance après avoir ouvert en ordre dispersé, dans l'attente de la publication cette semaine d'une série d'indicateurs sur le marché ​du travail, notamment le rapport sur l'emploi non agricole américain vendredi.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avançait de 0,47%, le ​Standard & Poor's 500 de 0,20% et le Nasdaq Composite ​de 0,11%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a décéléré à 0,7% sur un an en décembre, selon l'Insee. Les chiffres pour l'Allemagne ont connu un ralentissement similaire et ceux ​pour l'ensemble de la zone euro sont attendus mercredi.

L'économie de la zone euro a progressé à un rythme modéré ⁠le mois dernier, mais elle termine l'année 2025 en affichant sa plus forte croissance trimestrielle depuis plus de deux ans, grâce à une solide dynamique dans les services qui a compensé une contraction du secteur manufacturier, a montré l'indice composite définitif des directeurs d'achat (PMI) publié mardi.

CHANGES

Le dollar s'est légèrement apprécié face aux principales devises mardi, l'euro étant pénalisé par l'inflation en France harmonisée selon les normes européennes (IPCH), qui a décéléré à 0,7% sur un an en décembre. Les mouvements sont cependant relativement modérés, les marchés des matières premières et des actions attirant la majeure partie de l'attention.

Le dollar a gagné 0,33% face à un panier de devises de référence tandis que ‌l'euro a reculé de 0,28% à 1,1687 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans a pris 2,8 points de base à 4,1907% et le deux ans 3,1 points de base à 3,4858%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 2,8465% tandis que deux ans a grappillé 0,8 point de base à 2,1082%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier a continué de se raffermir alors qu'il évalue l'impact de la capture par les États-Unis du président Nicolas Maduro au Venezuela sur l'offre mondiale.

Le Brent a reculé de 0,18% à 61,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0.31% à 58,14 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or se maintiennent près de leur plus haut niveau en une semaine avec la recherche de valeur refuges, le cours au comptant du métal jaune avoisinant les 4.489 dollars. L'argent, le platine et le cuivre touchent également ‌des records face au contexte géopolitique.

A SUIVRE MERCREDI :

(Version française Kate Entringer)