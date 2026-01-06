La Bourse de Paris termine en hausse, après des signes favorables du côté de l'inflation

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse mardi, portée par un certain optimisme des investisseurs en ce début d'année, en dépit des tensions géopolitiques, et par le ralentissement de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro, dont la France.

L'indice vedette parisien a pris 0,32% à 8.237,43 points, en hausse de 25,93 points, se rapprochant de son dernier record en clôture touché le 21 octobre à 8.258,86 points. Lundi, l'indice vedette parisien avait avancé de 0,20%.

Comme l'ensemble des marchés mondiaux, le CAC 40 profite d'une bonne dynamique depuis le début de l'année, portée notamment par la confiance dans la conjoncture économique et dans certains secteurs, comme la tech ou la défense.

A Paris, le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics a par exemple bondi de 5,33% à 25,02 euros.

Les investisseurs ont aussi salué le ralentissement de l'inflation en Allemagne et en France au mois de décembre.

En Allemagne, la hausse des prix s'est élevée en décembre à 1,8% sur un an, contre 2,3% en novembre, atteignant son plus bas niveau de l'année 2025, selon des chiffres provisoires publiés par l'institut statistique Destatis. En France, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% au mois de décembre sur un an, selon une estimation de l'Institut national de la statistique, après +0,9% en novembre.

Ces chiffres sont "une bonne nouvelle pour les marchés, car on pouvait craindre une mauvaise surprise, après des données en novembre qui montraient une accélération", relève Charlotte de Montpellier, économiste de la banque ING.

Cela permet aussi d'éloigner la perspective d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année. Mais les marchés seront attentifs aux chiffres de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro mercredi pour tirer une conclusion définitive.

Côté obligataire, le taux d'intérêt français à échéance dix ans a atteint 3,55%, contre 3,57% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a fini à 2,84%, contre 2,87% précédemment.

EssilorLuxottica bondit

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica s'est envolé de 5,24% à 277,20 euros.

Le groupe a bondi mardi, après une publication sur le blog de Meta annonçant suspendre l'expansion hors des Etats-Unis de la commercialisation de ses lunettes connectées Meta Ray-Ban Display, développées avec EssilorLuxottica, en raison d'une "demande sans précédent et de stocks limités".

Pour EssilorLuxottica, cela "renforce les attentes de croissance des ventes pour l'exercice 2026", relèvent les analystes de Jefferies.

Trigano en repli

Le fabricant français de véhicules de loisirs Trigano, leader européen du camping-car, a cédé 1,49% à 171,70 euros.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre grimper de 8,3% par rapport à la même période l'an dernier, à 833,4 millions d'euros. Mais ces chiffres "sont sous les estimations", relèvent les analystes d'UBS dans une note.

