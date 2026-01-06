Les fabricants de puces à mémoire montent en flèche, les investisseurs pariant sur des hausses de prix dues à la pénurie d'approvisionnement

De la mémoire DDR5 (crédits : Adobe Stock)

** Les actions des fabricants de puces mémoire augmentent, les investisseurs pariant sur de nouvelles hausses de prix en raison du resserrement de l'offre mondiale.

** Micron Technology MU.O en hausse de 6,4%; Western Digital WDC.O en hausse de 13%.

** Seagate Technology STX.O gagne 23%; SanDisk SNDK.O en hausse de 23%.

** L'indice des semi-conducteurs gagne 2,3% et atteint un niveau record.

** Les fabricants de puces mémoire ont commencé l'année 2026 sur une note forte après que des rapports aient suggéré que le développement de l'infrastructure de l'IA incite les fabricants de puces mémoire à réorienter leur capacité de production pour répondre à la demande de serveurs IA, réduisant ainsi l'offre de puces flash utilisées dans les clés USB et les smartphones.

** Les prix dans certaines catégories ont plus que doublé depuis février 2025, selon TrendForce.

** "Les prix de la DRAM augmentent considérablement, ce qui affecte tous les acteurs de la mémoire - de Micron à SanDisk et même les fabricants d'équipements", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

** Les actions des fabricants de puces à mémoire ont augmenté l'année dernière, car l'augmentation de la demande liée à l'intelligence artificielle et la pénurie mondiale d'approvisionnement ont fait grimper en flèche les prix de la DRAM et de la mémoire flash, déclenchant ce que les analystes appellent un "supercycle de la mémoire".

