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USA-Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 225.000
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 14:45

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 30 mai, à 225.000 contre 212.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 213.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 23 mai ont été révisées en baisse par rapport à une estimation initiale de 215.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 214.750 contre 208.250 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,777 million lors de la semaine au 23 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,785 million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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