USA et Iran s'orienteraient vers une nouvelle session de pourparlers

Le Pakistan se prépare à accueillir les États-Unis et l'Iran pour des pourparlers de paix, à Islamabad

Les négociations entre Washington et Téhéran pourraient reprendre sous peu à en croire Donald Trump, alors que l'échec des récentes discussions d'Islamabad et le blocus américain des ports iraniens fragilisent le cessez-le-feu en cours, l'Iran menaçant de nouvelles représailles contre les pays du Golfe.

Le ‌président américain a assuré mardi dans une interview accordée à la télévision Fox Business que la guerre en Iran était "très proche de la fin".

Plusieurs sources dans le Golfe, au Pakistan et en Iran ont déclaré en parallèle que les délégations américaine et iranienne pourraient se rendre de nouveau à Islamabad cette semaine pour une nouvelle session de pourparlers. Le chef de l'armée pakistanaise est attendu par ailleurs à Téhéran "afin de réduire les divergences entre l'Iran et les États-Unis", a déclaré une source iranienne.

Etats-Unis et Iran ​sont convenus mercredi dernier d'une trêve de deux semaines, juste avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Donald Trump pour trouver un accord et rouvrir le détroit d'Ormuz.

Avant l'annonce de cette trêve, le président américain a menacé d'anéantir la civilisation iranienne, s'affranchissant de toute limite, après avoir prévenu qu'il détruirait les centrales énergétiques et les ponts du pays, sans se préoccuper, a-t-il dit, de la perspective de commettre des crimes de guerre.

Les négociations entre les deux camps sont compliquées par la poursuite de la campagne militaire d'Israël au Liban, qui a mené, dans les heures ayant suivi l'annonce de la trêve, des bombardements sans précédent depuis le début de la guerre. Israël puis les Etats-Unis ont déclaré que le Liban n'était pas concerné par la trêve, contredisant le Pakistan et l'Iran, allié du Hezbollah libanais.

Pour la première fois depuis plus de quatre décennies, Israël et le Liban, en état de guerre depuis 1948, ont pris part mardi à des pourparlers directs informels sous l'égide des Etats-Unis, à Washington.

Le ​Hezbollah appelle le gouvernement libanais à reconsidérer sa décision de négocier avec Israël, la qualifiant de "péché national" à même d'aggraver les dissensions au Liban.

Le cabinet de sécurité israélien devait se réunir à 17h00 GMT pour discuter d'un possible cessez-le-feu avec le Liban, a fait savoir un haut responsable israélien.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

16h06 - Le cabinet de sécurité du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se réunira mercredi à 20 heures (17h GMT) pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu au Liban, déclare un haut responsable israélien.

15h45 - Le chancelier allemand Friedrich Merz se rendra vendredi à Paris pour participer à une conférence réunissant les pays désireux de contribuer à une mission ​multilatérale de défense dans le détroit d'Ormuz, déclare une source gouvernementale à Reuters.

13h46 - "La Chine est très contente que j'ouvre de façon permanente le détroit d'Ormuz. Je le fais pour eux et pour le monde", écrit Donald Trump sur son réseau ⁠Truth Social.

"Ils ont accepté de ne pas fournir d'armes à l'Iran. Le président Xi va me donner une grosse et énorme accolade quand je me rendrai sur place dans quelques semaines", se félicite-t-il, ajoutant que les deux superpuissances "travaillent ensemble intelligemment".

13h21 - Les échanges de messages avec les Etats-Unis par le biais du Pakistan continuent depuis le retour de la délégation iranienne d'Islamabad, où se sont tenues des négociations directes entre Téhéran et Washington le week-end ‌dernier, assure un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par des médias d'Etat iraniens.

Il est très probable qu'une délégation pakistanaise soit reçue en Iran dans la journée, dans la continuité des discussions tenues à Islamabad, ajoute-t-il.

Les négociations avec le Pakistan ont porté sur la fin totale du conflit, la levée des sanctions et les réparations des dommages liés aux attaques israélo-américaines, poursuit-il.

13h17 - Deux médecins ont été tués par une frappe visant une équipe médicale dans le sud du Liban, rapportent les médias locaux.

13h11 - L'Union européenne met en garde les Etats membres contre un choc d'approvisionnement prolongé sur les marchés énergétiques qui pourrait mener à une réduction de la consommation de carburant, apprend-on de diplomates de l'UE.

12h21 - Dans un entretien enregistré mardi et diffusé mercredi à la télévision américaine Fox ​Business, Donald Trump dit avoir demandé dans une lettre adressée au président chinois Xi Jinping à ce que la Chine ne livre pas d'armes à l'Iran. Ce dernier lui a rétorqué "qu'en substance, il ‌ne le ferait pas", assure le président américain.

La crise dans le secteur énergétique provoquée par le conflit au Moyen-Orient et la situation au Venezuela ne devraient pas impacter la dynamique de sa rencontre avec Xi Jinping le mois prochain à Pékin, estime par ailleurs Donald Trump.

"Il a besoin de pétrole. Pas nous."

12h21 - Les forces armées ⁠iraniennes agiront pour empêcher la poursuite des flux commerciaux en mer Rouge si le blocus contre les navires iraniens se poursuit, menace un responsable du commandement militaire conjoint.

11h39 - Ankara travaille pour prolonger l'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, atténuer les tensions et assurer la poursuite des discussions, déclare le président turc Recep Tayyip Erdogan devant des parlementaires turcs.

Les attaques israéliennes sur le Liban menacent les espoirs de paix, assure-t-il également, appelant les parties à saisir les opportunités créées par l'accord de cessez-le-feu.

Le président turc se dit aussi optimiste quant à l'issue des négociations.

11h35 - Le ministère chinois des Affaires étrangères réfute les informations du Financial Times selon lesquelles l'Iran aurait utilisé un satellite espion chinois acquis en 2024, lui permettant de capter des images des bases militaires américaines dans sa guerre contre les Etats-Unis.

11h34 - Un superpétrolier iranien sous sanctions a traversé le détroit d'Ormuz en direction du port iranien d'Imam Khomeini, rapporte l'agence de presse iranienne Fars.

Le navire est capable de transporter deux millions de barils de ⁠pétrole brut, selon Fars, qui ne précise pas si le pétrolier était chargé ou vide de marchandise.

11h15 - ‌Le président russe Vladimir Poutine va se rendre prochainement en Chine mais n'a pas pour l'instant l'intention de rencontrer son homologue américain Donald Trump, déclare le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui ne donne pas de précision sur les dates de cette visite.

Le président américain doit effectuer un déplacement officiel à Pékin en mai pour y rencontrer le président chinois Xi Jinping.

11h13 - La décision du ⁠gouvernement libanais de négocier avec Israël va aggraver les dissensions dans le pays, estime le député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, qui exhorte Beyrouth à reconsidérer sa décision.

Le groupe chiite allié de l'Iran demande un cessez-le-feu global et non un retour aux frappes et assassinats quasi-quotidiens d'Israël observés après l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024, ajoute-t-il.

11h02 - Les Etats-Unis vont envoyer des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains jours, alors que l'administration Trump tente de faire pression sur Téhéran pour trouver un accord, ‌rapporte le Washington Post, citant des responsables américains proches du dossier.

10h45 - Le président des Philippines Ferdinand Marcos Jr appelle à l'activation immédiate de l'Accord de sécurité pétrolière de l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) pour faire face à la crise énergétique.

La fermeture des routes de navigation met en exergue la vulnérabilité des économies asiatiques qui dépendent en grande partie des importations de pétrole, argue-t-il depuis le sommet en ligne "Asia Zero Emission Community (AZEC) ⁠Plus", organisé par le Japon.

09h35 - L'Iran va utiliser des ports autres que ceux du sud du pays pour contourner le blocus américain du détroit d'Ormuz, rapporte l'agence de presse Mehr.

09h20 - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance, les investisseurs restant attentifs à une éventuelle reprise des négociations de ⁠paix en Iran.

À Paris, le CAC 40 perd 0,58% à 8.279,34 points vers 07h16 GMT. À Francfort, le Dax grappille ‌0,07% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,28%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,04% et le Stoxx 600 avance de 0,05%.

09h12 - Il est urgent d'éviter une reprise des combats et de maintenir un cessez-le-feu difficilement obtenu, exhorte le ministère chinois des Affaires étrangères.

09h07 - En déplacement à Pékin, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se dit prêt à aider la Chine et d'autres pays à faire face à la crise énergétique.

"La Russie peut, bien sûr, pallier le ​manque de ressources auquel sont confrontés tant la Chine que d'autres pays désireux de collaborer avec nous sur un pied d'égalité et dans l'intérêt mutuel."

Sergueï Lavrov salue également la coopération entre Moscou et Pékin face à ce qu'il a qualifié de tentatives américaines visant à perturber les ‌marchés énergétiques.

"Dieu merci, la Chine et la Russie ont toutes les capacités, y compris celles déjà en place, les capacités de réserve et celles prévues, pour éviter de dépendre de telles prises de risque agressives qui mettent en danger l'économie mondiale."

08h36 - La Corée du Sud a sécurisé 273 millions de barils de pétrole brut depuis le Moyen-Orient et le Kazakhstan grâce à des routes alternatives qui n'ont pas été perturbées par le blocage du détroit d'Ormuz, déclare le chef de cabinet de la présidence sud-coréenne.

Cette quantité de pétrole brut peut approvisionner l'économie du ​pays pour plus de trois mois, ajoute-t-il.

07h53 - Plus de 200 membres d'équipage iraniens, qui ont été secourus par les autorités srilankaises début mars après que l'un des deux bateaux sur lesquels ils se trouvaient avait été torpillé par l'armée américaine, sont retournés en Iran, apprend-on d'un haut dirigeant sri-lankais.

"Les équipages des deux navires se sont envolés vers 23h00 à bord d'un avion spécial mardi soir", précise auprès de Reuters le vice-ministre de la Défense srilankais, Aruna Jayasekera.

Le Sri Lanka avait procédé au sauvetage de 32 marins iraniens après que leur frégate IRIS Dena a été torpillée début mars dans les eaux internationales.

Le Sri Lanka a aussi porté secours à 208 membres d'équipage d'un deuxième navire iranien, le navire auxiliaire Booshehr, qui s'était retrouvé échoué dans la zone économique exclusive du Sri Lanka, mais en dehors de ses frontières maritimes.

07h12 - Shehbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, qui a accueilli le premier cycle des négociations entre Téhéran et Washington, se rendra en Arabie saoudite, au Qatar et en Turquie du 15 ⁠au 18 avril, rapporte Islamabad.

05h44 - Xi Jinping a reçu à Pékin le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, rapporte l'agence de presse officielle Chine nouvelle, indiquant que le président chinois a souligné que "la stabilité et la certitude des relations sino-russes étaient particulièrement précieuses".

Il a également déclaré au ministre russe que Pékin et Moscou devraient renforcer leur coopération au sein d'institutions multilatérales comme les Nations unies, ajoute-t-on de même source.

05h39 - Donald Trump adresse une nouvelle pique à destination du pape Léon XIV, avec la volonté affichée de faire comprendre au souverain pontife qu'il serait "inacceptable" que l'Iran se dote de l'arme nucléaire.

"Quelqu'un pourrait-il dire au pape Léon que l'Iran a tué au moins 42.000 manifestants innocents, complètement désarmés, au cours des deux derniers mois, et qu'il serait absolument inacceptable que l'Iran se dote de l'arme nucléaire ?", écrit-il sur son réseau Truth Social.

C'est via cette plateforme, déjà, que Donald Trump a formulé dimanche soir une attaque acerbe contre Léon, qu'il a qualifié de "faible" et de "mauvais". Le pape a déclaré lundi à Reuters qu'il continuerait de dénoncer la guerre en Iran malgré les attaques du président américain.

04h18 - L'armée américaine dit avoir complètement stoppé les échanges commerciaux effectués via les ports iraniens grâce au blocus mis en place lundi.

02h07 - Le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et d'autres pays sont "profondément préoccupés" par la dégradation de la situation humanitaire et la crise migratoire au Liban.

Dans une déclaration commune, ils disent condamner de la plus forte des manières les "actions" lors desquelles des casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont été tués.

Ottawa, Londres et consorts appellent à mettre fin urgemment aux hostilités au Liban. Le communiqué ne mentionne pas les parties prenantes au conflit dans le pays.

00h46 - La "défiance" entre les Etats-Unis et l'Iran ne peut pas être résolue "en une nuit", dit le vice-président américain J.D. Vance lors d'un événement de l'organisation conservatrice Turning Point USA à l'université de Géorgie, exprimant toutefois son optimisme à propos des pourparlers entre les deux camps.

Les négociateurs iraniens veulent conclure ​un accord, déclare-t-il, ajoutant être satisfait de l'avancée des discussions.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)