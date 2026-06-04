USA : des gains de productivité inférieurs aux attentes au 1er trimestre

Attendue en hausse de 0,5% selon le consensus, la productivité non agricole des États-Unis n'a progressé que de 0,3% au 1er trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, selon le Département du Travail. Une augmentation de 1% de la production a en effet été en grande partie contrebalancée par une hausse de 0,7% du nombre d'heures travaillées.

Compte tenu de la hausse de 2,1% de la rémunération horaire, cette légère amélioration de la productivité s'est accompagnée d'une augmentation de 1,8% des coûts unitaires de main-d'oeuvre dans les entreprises non agricoles, à comparer à une hausse de 2,5% attendue en moyenne par les économistes.

Par rapport au même trimestre en 2025, la productivité non agricole a augmenté de 2,8% au 1er trimestre 2026, reflétant une hausse de la production de 3,2% et une augmentation du nombre d'heures travaillées de 0,4%. Les coûts unitaires de main-d'oeuvre ont progressé de 0,5% au cours des quatre derniers trimestres.