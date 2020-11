Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Après un recomptage à la main, Joe Biden remporte la Géorgie Reuters • 20/11/2020 à 02:05









20 novembre (Reuters) - La Géorgie a confirmé la victoire de Joe Biden dans cet Etat à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre après avoir recompté à la main l'ensemble des bulletins de vote, a annoncé jeudi le secrétaire d'Etat de la Géorgie, Brad Raffensperger. Le premier dépouillement en Géorgie avait donné à Joe Biden une avance de 14.101 voix sur environ cinq millions de suffrages dans l'Etat, que les démocrates n'avaient plus remporté depuis 1992 à une élection présidentielle. "Cette vérification a confirmé que le premier dépouillement fait mécaniquement était correct", a ajouté Brad Raffensperger dans un communiqué. Le secrétaire d'Etat de la Géorgie devrait annoncer la victoire de Joe Biden formellement vendredi. Donald Trump, qui a affirmé sans preuve qu'il y avait eu des irrégularités et des fraudes généralisées dans les États qu'il a perdus contre Joe Biden, peut toujours demander un recomptage en Géorgie après la certification des résultats, la marge de victoire étant inférieure à 0,5%. (Simon Lewis; version française Camille Raynaud)

