US Steel: deux actions en justice avec Nippon Steel

(CercleFinance.com) - Nippon Steel et US Steel annoncent intenter des poursuites 'en réponse à l'ingérence injustifiée dans le projet d'acquisition' du second par le premier, à la suite de la décision récente de Joe Biden de bloquer cette opération.



Une première action en justice, intentée devant la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, lui demande d'annuler le processus d'examen du CFIUS (comité pour l'investissement étranger aux Etats-Unis) et l'ordonnance de blocage.



Une deuxième est intentée devant le tribunal de district américain du district ouest de la Pennsylvanie contre Cleveland-Cliffs, le PDG de Cliffs, Lourenco Goncalves, et le président de l'USW, David McCall, pour leurs actions visant à empêcher la transaction.



Se disant convaincus de disposer d'arguments solides à faire valoir, les deux groupes de sidérurgie affirment qu'ils concluront à juste titre la transaction et remettront 55 dollars par action aux actionnaires de US Steel.





