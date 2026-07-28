UPS revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après la réduction des livraisons d'Amazon ; son cours de bourse recule face au scepticisme des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction aux paragraphes 6 à 7 et 11, ainsi que d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10)

* Relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les faisant passer de 89,7 milliards de dollars à 91,2 milliards de dollars

* La société achève la réduction prévue de ses volumes sur Amazon

* Les surcharges carburant et la hausse des rendements contribuent à soutenir les marges

* L'action recule en début de séance

par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, les portant au-dessus des estimations de Wall Street, alors que la société renoue avec la croissance grâce à une forte demande intérieure après avoir mené à bien son plan visant à livrer plusieurs millions de colis en moins pour Amazon.com AMZN.O .

L'action UPS a toutefois chuté de près de 5 %, les investisseurs se montrant sceptiques quant aux perspectives.

La plus grande entreprise mondiale de livraison de colis, largement considérée comme un baromètre de l’activité économique mondiale en raison de son exposition à un large éventail de secteurs, a procédé à une refonte de ses activités en fermant des sites et en supprimant des emplois, dans le but de rationaliser ses opérations et de réaliser 3 milliards de dollars d’économies d’ici 2026.

UPS prévoit de générer un chiffre d’affaires de 91,2 milliards de dollars en 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 89,7 milliards de dollars. La société table sur un bénéfice ajusté de 7,22 dollars par action sur l’ensemble de l’année, en misant sur le remplacement des livraisons à faible marge pour Amazon par des livraisons plus rentables, notamment les envois entre entreprises et les livraisons de médicaments à température contrôlée.

La société avait auparavant qualifié ses livraisons pour Amazon de “particulièrement dilutives” pour ses marges. Au cours du trimestre, Amazon a généré 9 % du chiffre d’affaires total, soit une baisse d’environ 100 points de base par rapport à l’année dernière, loin du pic de plus de 13 %. UPS prévoit un chiffre d’affaires stable pour le trimestre en cours, mais a indiqué que les expéditions aériennes internationales, plus rentables, stimuleraient son activité au cours du trimestre crucial des fêtes de fin d’année. Les dirigeants ont déclaré que l’activité sur son axe commercial le plus rentable, entre la Chine et les États-Unis, avait renoué avec une croissance en volume suite à la suppression, l’année dernière par les États-Unis, du statut “” (droit de douane nul) sur les importations de marchandises de faible valeur, y compris celles provenant de vendeurs populaires liés à la Chine tels que Shein et Temu PDD.N .

“Nous sommes ravis de pouvoir augmenter nos marges tant au troisième qu’au quatrième trimestre sur notre activité nationale”, a déclaré la directrice générale Carol Tome, faisant référence à la principale activité de l’entreprise.

LES DOUTES DES ANALYSTES

Mais certains analystes se sont montrés sceptiques, les droits de douane américains pesant sur le commerce et les consommateurs étant confrontés à une inflation qui réduit leurs dépenses discrétionnaires.

Bascome Majors, analyste chez Stephens, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise que le “résultat d’exploitation consolidé prévu par UPS pour le second semestre par rapport au premier semestre est légèrement supérieur à ce que vous avez réalisé ces dernières années”, ce qui laisse entrevoir une accélération plus forte que d’habitude.

“Les résultats du premier semestre nous donnent beaucoup de confiance dans la dynamique que nous observons”, a déclaré Brian Dykes, directeur financier, lors de la conférence téléphonique. “Cela va nous aider à tenir nos engagements pour le second semestre.”

L'action UPS a reculé de 4,8 % à 107,53 dollars. Celle de son concurrent FedEx FDX.N a perdu 0,5 %.

La marge d’exploitation ajustée d’UPS sur le marché intérieur américain s’est établie à 8 % au deuxième trimestre, tandis que son segment international a affiché une marge de 12,4 %, soulignant la rentabilité nettement supérieure de ses activités à l’international, pourtant moins importantes.

“Si la progression des marges se poursuit sur le marché intérieur américain, les investisseurs pourraient être rassurés quant au fait que le réajustement des coûts lié à la réduction progressive des volumes d’Amazon, désormais achevée, avance plus vite que prévu, ce qui sera perçu comme un signe positif”, a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI.

UPS, dont le siège est à Atlanta, a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,76 dollar pour le trimestre clos le 30 juin.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société annonce un bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action.

Elle a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 22,83 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 21,81 milliards de dollars.

UPS a bénéficié de surcharges carburant qui ont protégé ses marges de la hausse des coûts énergétiques, tandis que l'augmentation des volumes de colis a contribué à améliorer les rendements et à soutenir les performances trimestrielles.

La société avait précédemment averti qu’une inflation persistante des prix du carburant pourrait affaiblir les dépenses de consommation aux États-Unis, réduisant ainsi la demande d’expéditions sur l’ensemble de son réseau.