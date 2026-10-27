UPS rehausse ses prévisions avec les envois à forte valeur ajoutée

Les logos d'UPS lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre logistique de l'entreprise à Taoyuan

United Parcel Service a ‌revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et ​de bénéfice annuels, misant sur les expéditions aériennes internationales à forte marge après avoir décidé de supprimer des millions de livraisons à ​faible marge pour son plus gros client, Amazon.com.

Le plus grand transporteur de colis ​au monde, largement considéré comme un ⁠indicateur avancé de l’activité économique globale, s’est recentré sur les ‌expéditions plus lucratives, tout en s’efforçant de réduire ses coûts de 3 milliards de dollars (2,69 milliards d'euros) cette ​année grâce à ‌la fermeture de sites et à des suppressions ⁠d’emplois.

Son concurrent FedEx, qui publiera ses résultats mercredi, suit une stratégie similaire. Les deux entreprises subissent la pression des investisseurs, qui leur ⁠demandent de montrer ‌des progrès en matière d’amélioration des marges en se ⁠concentrant sur les envois à forte valeur ajoutée.

L'action UPS ‌a progressait de 1,8% en pré-ouverture, tandis que celle ⁠de FedEx grappillait 0,6%.

UPS, dont le siège est à ⁠Atlanta, table désormais ‌sur un bénéfice ajusté d’environ 7,28 dollars par action pour 2026, ​contre 7,22 dollars prévus en ‌juillet. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que l’entreprise ​annonce un bénéfice de 7,19 dollars par action.

Le groupe table sur un chiffre d’affaires annuel de 92,6 milliards de ⁠dollars, contre une prévision antérieure de 91,2 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, UPS a affiché un bénéfice ajusté de 1,69 dollar par action, en baisse par rapport aux 1,74 dollar par action de l'année précédente.

(Lisa Baertlein et Nandan Mandayam; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)