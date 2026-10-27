 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UPS rehausse ses prévisions avec les envois à forte valeur ajoutée
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:21

Ajouter Boursorama à vos sources

Les logos d'UPS lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre logistique de l'entreprise à Taoyuan

Les logos d'UPS lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre logistique de l'entreprise à Taoyuan

United Parcel Service a ‌revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et ​de bénéfice annuels, misant sur les expéditions aériennes internationales à forte marge après avoir décidé de supprimer des millions de livraisons à ​faible marge pour son plus gros client, Amazon.com.

Le plus grand transporteur de colis ​au monde, largement considéré comme un ⁠indicateur avancé de l’activité économique globale, s’est recentré sur les ‌expéditions plus lucratives, tout en s’efforçant de réduire ses coûts de 3 milliards de dollars (2,69 milliards d'euros) cette ​année grâce à ‌la fermeture de sites et à des suppressions ⁠d’emplois.

Son concurrent FedEx, qui publiera ses résultats mercredi, suit une stratégie similaire. Les deux entreprises subissent la pression des investisseurs, qui leur ⁠demandent de montrer ‌des progrès en matière d’amélioration des marges en se ⁠concentrant sur les envois à forte valeur ajoutée.

L'action UPS ‌a progressait de 1,8% en pré-ouverture, tandis que celle ⁠de FedEx grappillait 0,6%.

UPS, dont le siège est à ⁠Atlanta, table désormais ‌sur un bénéfice ajusté d’environ 7,28 dollars par action pour 2026, ​contre 7,22 dollars prévus en ‌juillet. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que l’entreprise ​annonce un bénéfice de 7,19 dollars par action.

Le groupe table sur un chiffre d’affaires annuel de 92,6 milliards de ⁠dollars, contre une prévision antérieure de 91,2 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, UPS a affiché un bénéfice ajusté de 1,69 dollar par action, en baisse par rapport aux 1,74 dollar par action de l'année précédente.

(Lisa Baertlein et Nandan Mandayam; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
113,94 -1,03%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank